Il Cagliari oggi gioca in Coppa Italia sul campo del Sassuolo: chi passa trova la Juve, ma a tenere banco in casa sarda è il mercato. Il presidente Giulini è pronto a regalare due rinforzi per il centrocampo a Mazzarri. In arrivo ci sono lo svizzero Michel Aebischer dallo Young Boys e l'italiano Daniele Baselli dal Torino.



I granata si apprestano a prestare Kone al Vicenza in Serie B e a loro volta sono sulle tracce di Nahitan Nandez, ma non sono l'unico club interessato all'uruguaiano, che piace pure al Napoli (nel mirino c'è pure il terzino sinistro argentino Nicolas Tagliafico dell'Ajax). Invece non si è rifatta avanti l'Inter, nonostante l'imminente cessione di Stefano Sensi in prestito alla Sampdoria. Anche perché la Lazio non affonda il colpo su Vecino.