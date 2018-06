Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, Borja Mayoral e Borja Valero, è intervenuto a 'Si gonfia la rete' su Radio Crc e fatto il punto sugli intrecci di mercato dei suoi assistiti con il Napoli.



HAKIMI - "Fa parte della prima squadra del Real Madrid ed ha col club 4 anni di contratto. Il Real non vuole vendere Hakim, al massimo vorrebbe girarlo in prestito un paio d’anni mentre io vorrei che trovasse spazio al Real o che vada a giocare in un altro club che punti su di lui e che quindi lo acquisti, ma l’ultima decisione spetta al Real. Napoli? E’ una grande squadra, Giuntoli è un ottimo professionista perchè sa lavorare molto bene, soprattutto sui giovani e poi Ancelotti è un grande allenatore per cui c’è tutto affinché il ragazzo possa crescere, ma la verità è che Hakimi è un calciatore del Real ed è il club spagnolo che deve decidere".



MAYORAL - "Parliamo di un calciatore molto importante. Ancelotti di certo lo conosce bene perché conosce tutto del Real e anche in questo caso, il club potrebbe cederlo in prestito ed è la stessa situazione di Hakimi su cui non mi trova d'accordo perchè preferirei trovasse spazio nel club che ne detiene il cartellino. Il Napoli ha portato un grande allenatore perché Ancelotti è un grande, ma non so se sia interessato a Hakimi o Mayoral".



BORJA VALERO - "Mi sarebbe piaciuto portarlo a Napoli, ma ormai è dell’Inter".