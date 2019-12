L'Inter continua a monitorare Kevin Agudelo, l'agente del gioiellino del Genoa Ronal Rico parla a FcInterNews.it: "Per adesso la nostra testa è al Genoa. L’obiettivo è quello di consolidarci col Grifone. Pronto per una squadra come l'Inter? Kevin è un atleta che può giocare in qualsiasi squadra, senza problemi. Cosa penso dei nerazzurri? Che sia un club storico, dei più grandi. Possibile che l'Inter acquisti ora Agudelo e che lo lasci un altro anno al Genoa? Per adesso siamo a Genova e ripeto: dobbiamo consolidarci con il Grifone".