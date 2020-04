Le strade del Genoa e di Bruno Amione si allontanano sempre di più. Dopo essere stati ad un passo, lo scorso gennaio, dal convolare a nozze il difensore argentino e il club rossoblù sembrano ora essersi allontanati definitivamente uno dall'altro.



A confermare la definitiva rottura tra le parti è stato il procuratore del ragazzo, Paolo Palermo. Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte l'agente ha spiegato come il promettente classe 2002 possa comunque trasferirsi in Italia vestendo però altri colori: "Al Napoli abbiamo proposto Bruno Amione, che gestisce sempre mio figlio, gioca titolare nel Belgrano in Argentina, mancino, difensore forte, un altro Romero. Quando noi facciamo i nostri viaggi, più di proporre ottimi giocatori a prezzi bassi non possiamo. Se Amione, che adesso vale due milioni e mezzo, giocasse in un’altra squadra ne varrebbe 9-10".



Palermo ha poi spiegato come la trattativa con il Grifone sia andata storta: "L’aveva preso il Genoa, poi però è saltata perché non si sono messi d’accordo con tempestività. Io chiaramente ci tengo al Napoli e mi farebbe piacere fare un calciatore con loro. Speriamo che mi sentano e prendano questo gioiello, per me è fortissimo. Ovviamente in questo periodo è tutto fermo”.



Nelle scorse settimane a giocatore si era interessato anche il Torino che a questo punto potrebbe tornare alla carica nel caso il Napoli decidesse di non accettare la proposta di Palermo.