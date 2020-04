Dopo sei stagioni vissute da protagonista, l'avventura di Kalidou Koulibaly a Napoli potrebbe essere ormai giunta ai titoli di coda.



Il roccioso difensore senegalese continua infatti a suscitare gli interessi di moltissimi club, anche aldilà delle Alpi, e difficilmente questa volta Aurelio De Laurentiis potrebbe riuscire a resistere alle tentazioni respinte in passato.



Ma se davvero Koulibaly dovesse salutare il Vesuvio a suon di milioni, di certo la dirigenza partenopea non si farebbe trovare impreparata. Oltre ad essersi già assicurata le prestazioni di Amir Rrahmani, acquistato a gennaio dal Verona, il Napoli si guarda attorno alle ricerca di altri possibili sostituiti della roccia di Saint-Dié-des-Vosges. Tra questi, secondo quanto risulta a Calciomercato.Com, c'è il suo alter-ego Adama Soumaoro, 28enne franco-maliano di proprietà del Lille ma attualmente in prestito al Genoa.



Sbarcato da poco in Serie A, Soumaoro ha subito saputo imporsi all'attenzione collettiva fin da subito, dimostrando di poter essere un investimento importante per qualsiasi club. Nei suoi confronti i rossoblù vantano un diritto di acquisto a fronte del versamento di 10 milioni. Cifra che Preziosi potrebbe decidere di sborsare per poi rivendere il giocatore ad un'altra società, realizzando così un'importante plusvalenza.