L'agente fra gli altri anche di Federico Bernardeschi, Beppe Bozzo, ha parlato degli scenari per la prossima Serie A indicando nella Juventus il club favorito per la vittoria della Champions: "La Juve resta favorita, Inter e Milan hanno ridotto il gap. La Roma si è ringiovanita, però N’Zonzi è un acquisto importante: il francese campione del mondo garantisce fisico, esperienza e può mantenere i giallorossi sugli standard della passata stagione. La classifica marcatori? Credo che Cristiano Ronaldo, sempre a caccia di nuovi record, almeno il primo anno farà di tutto per vincerla. E ci riuscirà, è un vincente".