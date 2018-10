José Manuel Tarraga, agente di Juan Bernat, ha parlato a Radio Marte dell'incrocio tra Psg e Napoli in Champions League: "In estate c'è stato un interessamento che alla fine non si è concretizzato. Anche ai tempi di Benitez ci furono contatti, il rapporto con Rafa è ottimo fin dai tempi del Valencia, ha provato a portarlo con sé anche in altre squadre".