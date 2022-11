L'agente di Beto, Paulo Regula ha parlato a Calcio Napoli 24 del futuro dell'attaccante dell'Udinese.



LAVORA TANTO - "Beto è un giovane, lavora molto. Fin dai primi anni si è impegnato ad aiutare la sua famiglia con il calcio. Dopo gli inizi in Portogallo si è trasferito dall'Udinese, in pratica è passato dalle giovanili ai friulani. Sta bene, lo si vede in campo. Deciderà Sottil se farlo giocare".



MONDIALE - "Delusione Mondiale? Tutti i calciatori sognano di poter rappresentare la propria nazionale. Non era un obiettivo la convocazione per il Mondiale, chiaramente si trattava di un sogno. Beto ha già raggiunto degli ottimi risultati personali in Italia, ha una media gol importante. ha dalla sua l'età, può sperare di entrare nel giro della nazionale".



NAPOLI - "Napoli interessato? Quando uno fa 1 gol ogni 100 minuti è chiaro che possa attirare attenzioni di altri club. Preferisco non dire i nomi dei club. Beto è concentrato solo sul campo, toccherà a me trovare la migliore sistemazione in futuro. Non posso nascondere che ci sono state manifestazioni di interesse".