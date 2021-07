L'agente di Martin Braithwaite, Hasan Cetinkaya, parla del futuro del proprio assistito e lancia una frecciata a Jorge Mendes, dopo le voci che volevano il procuratore portoghese artefice di un trasferimento dell'attaccante danese al Wolverhampton per 15 milioni di euro: "Mendes non ha niente a che vedere con Martin Braithwaite e non ha alcun giocatore al Barcellona. Lui pensi al Wolverhampton che io penso ai miei giocatori al Barcellona. Martin continuerà al Barcellona. Gioca nel miglior club al mondo e lavora con uno dei migliori allenatori. Inoltre è stato uno dei migliori giocatori negli ultimi Europei".