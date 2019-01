Il suo nome è da tempo sul taccuino degli uomini-mercato dell'Inter, rimasti abbagliati dal suo rendimento in occasione del Mondiale Under 17 del 2017, nel quale venne eletto come miglior portiere del torneo. Gabriel Brazao, numero uno classe 2000 di proprietà del Cruzeiro e già nel giro della Seleçao dei grandi, è un obiettivo concreto per il club nerazzurro, che sta valutando una strategia che già in passato ha dato i suoi frutti con Julio Cesar.



Anticipare la concorrenza presentando un'offerta già a gennaio e "parcheggiare" il giocatore in una società disposta a svezzare il ragazzo nel nostro campionato e farlo crescere con minori pressioni. Su un possibile via libera all'operazione da parte del Cruzeiro, si è espresso l'agente di Brazao, Stephanie Figer, sul portale fcinter1908.it: "Contatti con l'Inter? Non posso confermare nulla. Brazao è seguito da diversi club europei che apprezzano il suo talento e la sua qualità". Via già alla riapertura del mercato? "Se il Cruzeiro riceverà una proposta che sarà economicamente interessante per Gabriel, ci sono possibilità che possa lasciare già gennaio il Cruzeiro". Sull'interesse dell'Inter: "Qualsiasi club europeo così grande e così competitivo è sicuramente una destinazione gradita".