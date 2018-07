Un segnale d'affetto che contiene anche un messaggio per l'Inter: Marcelo Brozovic è felice, ma... In un'intervista concessa a Sportske Novosti, l'agente del centrocampista croato Miroslav Bicanic ha aperto al rinnovo con i nerazzurri, ma al contempo ha avvisato che le pretendenti non mancano: "Marcelo è felice all'Inter, è felice e presto potrebbe anche estendere il proprio contratto a condizioni migliori. La clausola da 50 milioni di euro? E' possibile che un club inglese o altro la paghi. Non abbiamo fretta, Brozovic è contento dell'Inter: dopo il Mondiale andremo entrambi in vacanza, ma se qualcuno vuole potrà sempre chiamarci...".