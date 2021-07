Genuino, sincero, un agente vecchio stampo. Ancora innamorato del calcio carico di passione ed emozione:, fresco di ritorno a Parma. Intervenuto sul canale Twitch di calciomercato.com, Martina ha svelato i retroscena della trattativa: "L'idea nasce una quindicina di giorni fa. Considerata la sua età, ho avuto un casino di richieste, parliamo di 6-7 squadre. Oltre alle 3 proposte brasiliane, ipotesi che facevano piacere, ma che non potevamo essere prese in considerazione anche per la famiglia."."Il messaggio che manda è bello: il calcio è passione e amore, non solo business. Il business è una conseguenza, ma si gioca per i tre punti e per il piacere di allenarsi. Torna in un posto che conosce...Poco dopo aver vinto il Mondiale 2006 andò a giocare contro il Rimini, in Serie B. E lo voleva mezza Europa"."E' chiaro che sia un sogno, un obiettivo. Dai 35 anni devi porti obiettivi, poi raggiungerli è secondario. Ma senza obiettivi non ha senso continuare".