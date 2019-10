La carriera di Gianluigi Buffon potrebbe non chiudersi al termine di questa stagione, nonostante il prossimo gennaio compia 42 anni. Il suo agente Silvano Martina, ospite di Sportitalia, fa il punto della situazione: "Il ritorno alla Juve dal PSG? Opzione giustissima perché è ancora competitivo, è forte. Io penso che avrà abbastanza occasioni per giocare quest'anno, l'importante è che fattia bene. Nuovo Nedved? Non so, penso possa giocare ancora un paio d'anni e arrivare a 44 anni. Futuro nello staff della Nazionale? Personalmente, gli ho consigliato, tra qualche anno e quando avrà deciso di smettere, di fare l'allenatore. Perché lui può fare tutto. La sua risposta? Gli può piacere l'idea".