Giuseppe Riso, agente, tra gli altri, di Mattia Caldara, parla del futuro del centrale dell'Atalanta, dove è in prestito dal Milan: "Una grande soddisfazione vederlo sorridere e con la voglia di dimostrare il suo vero valore. Ha mostrato grande sicurezza, mi è piaciuto molto. Sta attraversando un buon momento, ma ancora non è al 100%. Normale dopo uno stop così lungo, ma siamo a buon punto. Aveva la necessità di tornare in famiglia, dove lo conoscono bene per le sue caratteristiche tecniche, ma soprattutto umane. Credo sia stata la scelta più giusta tornare a Bergamo. Possibile ritorno al Milan in futuro? Per adesso dobbiamo parlare di Atalanta, è ancora troppo presto per parlare di altre situazioni. Lui ha in testa solo l'Atalanta".