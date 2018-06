Nel corso dell'intervista concessa alla Domenica Sportiva, l'agente Fifa Federico Pastorello ha fatto il punto anche su alcune trattative e indiscrezioni di mercato legate all'Inter: "Malcom all’Inter? Io sarei contento di poter confermare questa operazione, è un giocatore che piace all’Inter, abbiamo avuto contatti con Ausilio, però credo che per il momento l’Inter sia maggiormente concentrata a chiudere per le plusvalenze che servono all’UEFA e poi penserà a puntellare in entrata. Candreva? Non credo che il suo destino possa cambiare, lui vuole rimanere all’Inter. Il contratto? Siamo ai dettagli, a breve verrà annunciato, fino al 2021".