Edinson Cavani resta al PSG, per ora. Ma nel cuore c'è Napoli, quella città che lo ha accolto, amato e che in futuro potrebbe tornare ad essere la sua casa. Il fratellastro e agente del Matador Walter Fernando Guglielmone infatti, intervistato da SportNews.eu, smorza l'entusiasmo per un ritorno a breve, ma non chiude la porta in maniera assoluta per quanto riguarda il futuro: "A Edinson piace Napoli, ma resta al Paris Saint-Germain. Sono suggestioni della stampa italiana, ma io non ho avuto contatti con De Laurentiis per un suo ritorno alla corte di Ancelotti. In futuro - prosegue Guglielmone - tutto è possibile, ma affinché possa tornare a Napoli devono esserci le condizioni. Il PSG non regala Cavani. Ad oggi Edinson vuole solo vincere la Champions con i parigini".