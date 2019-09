Vincenzo Pisacane, agente dell'esterno del Napoli Amato Ciciretti, ha parlando ai microfoni di Radio Marte del futuro del suo assistito: "Ciciretti si allena con il Napoli ed è felice dell’impresa fatta dalla sua squadra in Champions League contro il Liverpool. A gennaio ci guarderemo intorno e in base allo spazio che avrà avuto prenderemo una decisione. Nel corso della sessione di mercato doveva andare all’Ascoli, era tutto fatto fino a 15’ dalla fine, poi tutto si è bloccato perché il club non è riuscito a vendere il giocatore che avrebbe dovuto fargli spazio”.