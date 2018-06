Vincenzo Pisacane, agente di Amato Ciciretti, ha parlato a parmalive del futuro del suo assistito: "La sua idea è quella di giocarsi le sue chance nel Napoli, almeno fino a gennaio. Poi, in caso, potrebbe anche partire in prestito. Ovviamente Parma è una piazza più che gradita, lui stesso ha sempre affermato di essersi trovato benissimo. C'è da dire, comunque, che è un giocatore molto appetito: tante squadre me l'hanno chiesto".