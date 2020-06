L'Inter segue Jesus Corona. A confermarlo è l'agente dell'esterno del Porto, Matias Bunge, a calciomercato24.com: "Ora tutto è un po’ fermo a causa dello stop per la pandemia, ma lo stanno chiaramente seguendo. È il miglior giocatore del girone di ritorno nel campionato portoghese e il più decisivo. Porto può accettare meno dei 30 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria? Non conosco i piani della società ma penso che, se dovesse arrivare una buona offerta, la prenderebbero in considerazione".