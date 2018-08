Thibaut Courtois vuole il Real Madrid e aspetta solo la decisione del Chelsea, lo conferma il suo agente Christophe Henrotay a Sky Sports UK: "Leggo ovunque che il Chelsea dice sia tutto in mano a Thibaut, ma lui ha detto chiaramente che la miglior soluzione per lui è trasferirsi a Madrid. E' una grande decisione per lui perché vuole avvicinarsi alla famiglia e c'è un'offerta per il Chelsea da accettare".