Nuovo colpo di scena nella vicenda Philippe Coutinho, dopo le indiscrezioni nella mattinata che lo davano vicino al PSG nell'ambito dell'operazione che dovrebbe riportare Neymar al Barcellona. Contattato da RMC Sport, l'agente di Coutinho Kia Joorabchian smentisce: "Ho parlato nei giorni scorsi con Pep Segura (dirigente del Barcellona, ndr) a Barcellona. Mi ha detto che il club non vuole vendere Coutinho quest'estate. Non importa la cifra. E poi, noi non abbiamo avuto alcun contatto con il PSG".