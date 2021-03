Graziano Battistini, procuratore di Alessio Cragno, portiere del Cagliari, dice la sua il giorno dopo lo scontro tra Ronaldo e il suo assistito: “Cristiano Ronaldo non ha fatto quell’intervento per far male, non c’è dubbio, però la sua foga per cercare di fare gol gli ha fatto perdere la ragione. È andato d’istinto. L’intervento era evidente e da cartellino rosso. Per fortuna Alessio sta bene, poteva finire all’ospedale. Il Var non è intervenuto, questo è davvero molto discutibile. Inconsciamente credo ci sia stato un timore reverenziale da parte dell’arbitro nei confronti di CR7, ma come ho detto il Var doveva intervenire. Chi sta dietro alle quinte, che rivede al monitor certe cose, doveva richiamare l’attenzione dell’arbitro. Mi sono sentito con Alessio, stava bene ed era sereno. Aveva dei punti provvisori e stamattina doveva valutare se doveva metterne altri. Dopo stamani non l’ho ancora sentito e non so se Ronaldo l’ha chiamato, sono cose loro. Non c’è nessun dubbio sulla sportività del portoghese” le parole riportate da Ilbianconero.com.