Wylan Cyprien è stato uno degli ultimi colpi del Parma. E Sebastiano Salaroli, intermediario dell'operazione, parla a ParmaLive del centrocampista arrivato in Italia dal Nizza: "Wylan il suo meglio lo ha dato da mezzala però ha fatto vedere soprattutto lo scorso anno che anche davanti alla difesa sa giocare molto bene. Idea Parma? Ci abbiamo lavorato da prima che voi lo scopriste, sapevamo che il Parma cercava un giocatore con quelle caratteristiche e quindi noi, che gestiamo Wylan con i suoi agenti, quando è venuta fuori questa possibilità e a queste condizioni, perché all'inizio il Nizza era molto duro, poi come spesso accade a fine mercato si è ammorbidito, l'abbiamo sfruttata, con il Parma che lo ha voluto fortemente, ha fatto uno sforzo importante e si è presentato con decisione sul giocatore. E' stata una trattativa complessa perché il Nizza è bottega cara e storicamente è un club duro con cui trattare, però alla fine la volontà del Parma è stata decisiva".



PARAGONE CON TONALI - "Sai, in Italia forse Cyprien si conosce poco perché il campionato francese, al di là del PSG, si conosce poco, ma ti posso assicurare che è un vero e proprio colpaccio quello fatto dal Parma".