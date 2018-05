L'agente di Sebastian Giovinco, Andrea D'Amico, ha commentato a Tutti Convocati gli ultimi movimenti di mercato: "Real Madrid? Mi viene un'idea... Laurent Blanc. Zidane da marsigliese non può andare al Psg, per me starà fermo un anno come anche Antonio Conte. Zidane guarderà la Francia con attenzione, può essere un'ipotesi per il dopo Mondiale. Giovinco resta a Toronto e spero che Mancini lo prenda in considerazione. Higuain? Si muoverà dalla Juve, preso per l'obiettivo Champions che non è arrivato, credo che abbia l'età giusta per fare una cessione".