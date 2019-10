L’agente del terzino brasiliano Dalbert, Everson Pereira Da Silva, ha parlato a FcInterNews della stagione che sta vivendo alla Fiorentina in prestito dall'Inter e del suo futuro.



Come procede la stagione di Dalbert?

“Per Dalbert oggi va molto bene. Sta giocando e si può vedere quello che sta facendo: è proprio un buon lavoro. Chi segue le partite della Fiorentina tutte le settimane noterà che è una squadra molto equilibrata tra le tre linee di difesa, centrocampo e attacco. La riprova di ciò sono i buoni risultati di questo primo scorcio di stagione”.



Facciamo un passo indietro: è dispiaciuto di essere andato via dall’Inter?

“Il ragazzo non era né triste né felice: non è questo il punto. La cosa più giusta, in quel momento, è stato quella di pensare a giocare, avere un minutaggio maggiore. Dalbert ha sempre pensato a questo, e secondo me lui aveva ragione e ha fatto bene. La priorità era scendere in campo più spesso”.



A giugno scadrà il prestito: cosa succederà? Tornerà all’Inter?

“È inutile parlare di quello che potrà succedere tra sei mesi o a giugno: l’obiettivo ora è godere del buon periodo che sta passando a livello personale e di squadra. Il ragazzo ci sta mettendo tutto sé stesso per mantenere questo standard di prestazioni fino alla fine”.