Merih Demiral ci ha messo pochissimo a passare da acquisto sottotraccia della Juventus, dopo il colpaccio De Ligt, a oggetto dei desideri di diversi club di Serie A e non solo. Il Milan, prima di virare con decisione su Leo Duarte del Flamengo, ha coltivato l'idea di mettere le mani sul promettente centrale classe '98 che ha brillato nella passata stagione con la maglia del Sassuolo. Trovando però sempre la ferma opposizione della Juve, convinta a non privarsi di Demiral, se non a fronte di offerte fuori mercato.



Una dichiarazione di intenti ribadita a fiorentinanews.com anche da Cenk Melik Yazici, agente del giocatore: "Merih è felice e nessuno vuole venderlo adesso. Demiral resterà alla Juventus e non sarà ceduto nè a titolo definitivo nè in prestito".