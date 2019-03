Mouctar Diakhaby, centrale del Valencia, entra nei radar del Napoli. L'agente del difensore, Jacques Crouzel, spiega a Calcio Napoli 24 Live: "E' un ragazzo forte tecnicamente e molto serio. Il classico professionista esemplare, per lui ci sono solo calcio e famiglia. Quando è arrivato al Valencia doveva essere il terzo o quarto in questa posizione, poi però è diventato titolare con regolarità. Non si aspettavano che fosse così rapido ad ambientarsi. Farebbe molto piacere se Diakhaby venisse al Napoli, adoro l'italia e in particolare Napoli. Se dovesse trasferirsi a Napoli verrei di più in questa bella città. Se arrivasse un'offerta seria io e il calciatore saremmo felici di approdare in Italia. Lui adora l'Italia e il calcio italiano, ma non abbiamo ancora mai parlato di Napoli o di altri club. Il Valencia ha pagato circa 20 milioni il calciatore dal Lione e se venderà lo farà per una cifra maggiore".