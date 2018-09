Beppe Riso, agente di Federico Dimarco ha confermato alla Gazzetta dello Sport i progetti futuri dell'Inter per lui, attualmente in prestito al Parma: "Ausilio, prima che andasse a Parma, ci ha parlato, gli ha fatto capire l’importanza che aveva nell’Inter. Credono molto in lui e l’obiettivo è quello di farlo tornare in maglia nerazzurra. Quello a San Siro è stato un gol pazzesco, lui ha questo vizietto. E' dotato di un gran piede, di un gran calcio, se gli lasci spazio lui ci prova sempre e può far male".