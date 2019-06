Mariusz Kulesza, agente di Bartlomiej Dragowski, ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it del futuro del suo assistito, tornato alla Fiorentina dopo l'esperienza all'Empoli: "Quella della Fiorentina è una situazione molto complicata e atipica. Non so quante squadre al mondo possiedono dei portieri così giovani e forti come lo sono Dragowski e Lafont. È impensabile che due giocatori così bravi giochino nello stesso club, rischiano seriamente di annullarsi a vicenda. Per questo credo che con ogni probabilità Bart lascerà Firenze e la Fiorentina".



SE PARTIRA' IN PRESTITO O A TITOLO DEFINITIVO - "Non ne sono certo di questo. So solo che un altro prestito non avrebbe senso per lui. Ormai è pronto per essere protagonista in una squadra che detiene il suo cartellino e che crede in lui. Non so se andrà all'estero o se rimarrà in Italia. Ho ricevuto molte offerte per lui da vari club. Lui è grato alla Fiorentina per averlo portato in un campionato di livello mondiale ma non può rimanere ancora in panchina, possiede le qualità per fare la differenza quasi ovunque".