Futuri padroni del 'calcio reale', ma anche di quello virtuale: le giovani promesse si prendono Fifa 19, tutti i segreti per sfruttare al meglio i campioni in erba della Serie A su FIFA Ultimate Team!Scartato a Firenze,è stato una delle rivelazioni della seconda metà di Serie A, decisivo con le sue parate per provare a salvare i toscani fino all'ultima giornata di campionato contro l'Inter. E anche aè iniziata la sua scalata:, ma le sue skills valgono molto di più.Come spiega nel video il pro gamer, la parola d'ordine per il polacco è. Valori tra il 68 e il 74, nella carta base, notevolmente migliorati nella versione argento IF ottenuta con l'ingresso nella squadra della settimana (TOTW):. Statistiche di primo livello.La carta speciale è già stata un primo premio importante per Dragowski, tra i portieri più ricercati per costruire rose argento (non a caso il prezzo della card è stabilmente elevato, intorno ai), ma la stagione appena conclusa lascia intendere che dalla prossima edizione di FUT possa avere una carta oro e diventare una soluzione affidabile come primo portiere, da capire se in Serie A o altrove. E' Dragowski il protagonista del nuovo e ultimo appuntamento settimanale dedicato alle '' su