Florin Manea, agente del difensore della Juve, Radu Dragusin, ha concesso un'intervista a Radio Bianconera per parlare della possibilità di approdare al Sassuolo nell'ambito dell'affare Locatelli.



“Dragusin al Sassuolo? Ad ogggi nessuno ci ha chiamato per dirci questo. Se ci diranno ufficialmente che c’è un’opzione, la valuteremo. Radu ha firmato con la Juventus il rinnovo del contratto ad aprile e in questo momento è completamente concentrato sulla ripresa degli allenamenti, quando cominceranno. Diritto di recompra? Non saprei rispondere perché non c’è nessuna trattativa che ci riguarda. Però, nel caso, potrebbe essere un’opzione”.