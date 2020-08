L'agente di Emerson Palmieri, ​Fernando Garcia, ha concesso una breve ma importante intervista a FcInter1908 in cui conferma la possibilità sempre più concreata di un addio al Chelsea e la volontà dell'Inter di Antonio Conte di provare ad acquistarlo.



LA CONFERMA - "Possibilità che lasci il Chelsea? Sì, esiste questa possibilità. Non ho ancora parlato col club londinese. Posso solo dire che esiste l’interesse dell’Inter per il giocatore. Vedremo…“.