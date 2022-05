Federico Pastorello, agente anche di Sebastiano e Salvatore Esposito (centrocampista della Spal il primo, attaccante dell'Inter in prestito al Basilea il secondo) ha concesso un'intervista a Repubblica in cui ha parlato anche delle scelte che è stato costretto a compiere per il loro presente e futuro.



NON TROVANO SPAZIO, COLPA DEI POLITICI - "Dico una cosa contro i miei interessi: il decreto Crescita ha ammazzato il calcio italiano, oggi conviene andare a prendere uno straniero in Olanda che un under 21 azzurro. Gestisco i fratelli Esposito: Sebastiano è dovuto andare in Svizzera per trovare continuità, Salvatore, un titolare dell’U21, è relegato in Serie B. Giocatori così dovrebbero avere zero problemi a trovare spazio in Serie A. Ma non è colpa dei club: se ti fanno pagare un ristorante stellato come una trattoria, che fai? È una grave responsabilità della politica in Italia e del calcio italiano".