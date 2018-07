Donato Di Campli, agente dell'attaccante della Juventus Andrea Favilli, ha parlato a Maisfutebol dell'interesse del Porto per l'attaccante della Juventus: "Il Porto non ha parlato con me o con il giocatore, ma si è rivolto direttamente alla Juventus - le parole del procuratore . Su Favilli c'è l'interesse del Genoa e dell'Udinese, ma il Porto è una squadra molto importante che giocherà la Champions League. Se può essere una soluzione? Sì, è possibile".