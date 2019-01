A qualche giorno dall'annuncio ufficiale del prestito di Gabigol al Flamengo il suo agente, Junior Pedroso, ha parlato a fcinter1908 del trasferimento e del futuro dell'attaccante brasiliano: "L'Inter ha capito quale fosse il desiderio di Gabigol e ha capito che era una buona opportunità per tutti quanti. Il West Ham voleva chiudere la trattativa velocemente perché aveva i termini per poter chiudere, ma non siamo arrivati a un accordo. Se tornerà in nerazzurro? Certo, lui ha sempre vivo il sogno di poter giocare nell'Inter".