Gabriel Jesus via dal Manchester City e nel mirino dell'Inter per il dopo Lautaro Martinez? Contattato da FcInterNews.it, l'agente dell'attaccante brasiliano, Cristiano Simões, fa il punto della situazione: "Gabriel Jesus in questo momento sta molto bene al City. Interesse Inter? A me non è arrivata alcuna telefonata. Non mi ha contattato nessuno. Gabriel via dal City? Beh, al giorno d’oggi tutto è possibile. A Manchester per Guardiola? È vero che ha scelto il City per il manager catalano. Ma non è mai stato davvero vicino all’Inter. Decisivo il fatto che il Manchester City giochi o meno la prossima Champions League? No, non credo sia così fondamentale. Inter e Italia una buona eventuale destinazione per lui? Ripeto, per ora non mi ha chiamato nessuno. Né è arrivato qualcosa di interessante per una trattativa. Per ora...".