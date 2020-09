Accostato alla Juventus, alla ricerca di un nuovo centravanti, Olivier Giroud, per il momento, si prepara a iniziare una nuova Premier League con il Chelsea, che lunedì sera affronterà nel Monday Night il Brighton.



Interrogato sul futuro del campione del mondo francese, il suo agente, Michael Manuello parla a TuttoJuve: “Non ho letto le notizie che arrivano dall'Italia, ma in questo momento non ci sono contatti con la Juventus”.