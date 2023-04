L'agente e zio del centrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan, che ha il contratto in scadenza alla fine di giugno, ha parlato ad AS:



“Sono sorpreso, non capisco da dove provengano le storie su un accordo che sarebbe stato stipulato diverse settimane fa con il Barcellona. Non c'è ancora l'accordo con un club. Non è ancora stata decisa la sua prossima destinazione“.