Juraj Venglos, agente tra gli altri di Marek Hamsik, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre): "Marek ora è a Goteborg e si sta allenando, è rimasto molto felice dal contatto con i tifosi svedesi: ha avuto un bell’approccio. La scelta è stata felice, non vede l’ora di scoprire la sua nuova avventura".



Marek ha parlato di Napoli in conferenza stampa? Lui ha un contratto fino a fine agosto con il Goteborg, certamente dopo la fine della sua avventura il futuro sarà da stabilire. Ho sentito le sue parole, però difficile dire adesso cosa potrà fare a fine agosto. Per ora penserà a giocare, poi tirerà le somme.



Ritorno da calciatore o da dirigente a Napoli? Molto difficile parlare del suo futuro, Marek vuole concentrarsi su questi mesi al Goteborg e per il prossimo biennio da calciatore: non voglio dire qualcosa che possa rivelarsi falso, ma nel mondo del calcio tutto è possibile. Mai dire mai".