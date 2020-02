L'agente di Marek Hamsik, Martin Petras, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito svelando un retroscena sull'acquisto del Napoli di Lobotka.



HAMSIK - "Marek e Benitez sono in Spagna fino al sei di marzo, poi ci sono le nazionali e non si sa ancora quando si riprenderà (a causa dell'emergenza Coronavirus, ndr), sono ancora lì in preparazione. A Napoli si sono scritte mille pagine, si sono viste le immagini, la sua storia è unica. Napoli è sempre nel suo cuore".



TORNARE A NAPOLI - "Tornare a vivere a Napoli? Questo è difficile, in ogni istante può essere qualsiasi cosa, ora la famiglia è in Slovacchia fin quando lui sarà in Cina. Una volta che appenderà le scarpe al chiodo avrà il tempo di pensare bene a cosa fare da grande anche se ha già avviato un paio di attività commerciali. Lui ci tiene tanto alla sua scuola calcio, magari ne aprirà una a Napoli ma questo è tutto da studiare e valutare"



LOBOTKA - "Lobotka? So che Marek era in contatto con Giuntoli, si sono parlati abbastanza spesso, se Lobotka è arrivato a Napoli è anche merito di Marek".