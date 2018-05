Martin Petras, agente insieme a Juraj Venglos di Marek Hamsik, ha parlato del futuro del centrocampista ai microfoni di CalcioNapoli24 aprendo clamorosamente ad un possibile addio a fine anno.



IL RAPPORTO CON SARRI - "A fine stagione è sempre un momento particolare, Sarri nelle ultime tre partite non lo ha fatto scendere in campo e ciò è strano: c'era un accordo tra di loro, non è mai capitato anche perchè ad inizio stagione ha sempre detto che avrebbe giocato. E' una cosa particolare, certamente".



SE ARRIVERA' UN'OFFERTA... - "Credo che qualche vostro collega abbia sbagliato a parlare della Cina, passa l'idea come se Marek fosse già andato via. L'ho già spiegato, Marek adesso vuole riposarsi dopo una stagione lunga e già è a casa. Da questo punto di vista non c'è niente, ho ripetuto molte volte che ha ricevuto offerte tutti gli anni. Deve fare altre due partite con la Nazionale, poi andrà in vacanza. Se arriva un'offerta ci penserà e deciderà".



ANCELOTTI - "Sarà interessante perchè se si parla di un allenatore vincente come Ancelotti. Marek non ha bisogno di stimoli per rimanere al Napoli, è chiaro: gli basta la stima della gente, non c'è dubbio. C'era troppa pressione e troppe chiacchiere, l'unica cosa di cui ha bisogno Marek è riposarsi. Si sta dedicando alla famiglia, poi andrà in Nazionale: per adesso è tutto tranquillo. Ancelotti è un allenatore che ha vinto dovunque sia andato, ha bisogno anche di una squadra vincente: sarebbe perfetto".