Martin Petras, agente di Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Crc: "C’è tanta amarezza in Marek. In realtà è un dispiacere che porta con sé già da una settimana, ma bisogna avere pazienza".



SULLE 500 PRESENZE CON IL NAPOLI - "Rappresentano un traguardo non da poco e per questo il ragazzo è felice. Si parla tanto, ma la realtà di Hamsik è sempre stata Napoli. Non è il primo anno che Hamsik riceve offerte, ma ha sempre detto no a tutti e quest’anno gli toccherà decidere ancora una volta. Da 11 anni ha sempre scelto Napoli e immagino che anche quest’anno la scelta sarà la medesima. In passato c’è stata anche la Juve su Marek, avrebbe potuto andare dove si vince, ma lui non ha mai avuto dubbi".



SUL FUTURO - "Si riparte dalle vacanze perché è giusto che adesso il Napoli stacchi un po' la spina. Tutti i calciatori stanno dichiarando che il prossimo anno proveranno vincere lo scudetto in azzurro e spero che mantengano la parola. Il Napoli ha iniziato un ciclo 3 anni fa, manca l’ultimo passo e sarebbe importante restare compatti. Poi, se vanno via 10 giocatori non so Marek cosa farà, ma spero che il Napoli resti compatto. Credo che in una rosa competitiva ci vogliano almeno 18 calciatori da far giocare e girare. I calciatori non parlano di mercato, di questo se ne occupa la società, ma anche chi guarda dall’esterno capisce ciò che è mancato al Napoli quest’anno".



SUL POSSIBILE ADDIO DI SARRI - "Se va via non è che si riparte da zero, ma è difficile che al primo anno si vinca. Non ci è chiara la situazione, né Sarri né De Laurentiis hanno dato un segnale chiaro circa il futuro".