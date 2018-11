L'agente di Roberto Inglese, attaccante del Parma in prestito dal Napoli, parla a Radio Kiss Kiss Napoli: "Poteva essere convocato in Nazionale - spiega Samuele Sopranzi - Mancini lo seguiva, ma poi si è fatto male prima della partita con il Napoli e ha saltato alcune gare. La sua occasione può arrivare anche in futuro. Ha visto che con Ancelotti tutti stanno giocando, lui è dispiaciuto ma la scelta è stata fatta e vedremo l'anno prossimo".