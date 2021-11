L'agente di Adnan Januzaj, attaccante belga ex Manchester United e Borussia Domrtnud e che oggi sta vivendo una secondo giovinezza con la Real Sociedad, ha parlato a CalcioNapoli24 del futuro del suo assistito aprendo la porta ad un approdo al Napoli a parametro zero.



CONTRATTO IN SCADENZA - "Il suo contratto è in scadenza nel 2022, stiamo trattando il rinnovo con la Real Sociedad ma aspettiamo nuove offerte anche a gennaio. Contatto con il Napoli? Non c'è stato un contatto diretto ma so dell'interesse. Ha un ottimo rapporto con Mertens in Nazionale".



PRONTO PER IL NAPOLI - "Il suo momento è positivo, sembra che abbia vissuto già una seconda giovinezza. Non voglio parlare del passato, al Manchester United è andata così così, ora deve giocare e continuare come sta facendo. Napoli? Dopo aver giocato con il Borussia Dortmund, il Manchester United e la Real Sociedad, sarebbe pronto anche per la sfida Napoli, è abituato a giocare grandi sfide".