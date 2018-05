Il Barcellona e Jordi Alba sono ai ferri corti, lo conferma il suo agente Vicente Fores a Sport: "Raul Sanllehi era ancora al club quando ci ha detto di non preoccuparci, che ci avrebbero chiamati per il rinnovo. E invece stiamo ancora aspettando. E' un anno e mezzo, non campiamo nulla: magari è normale per il Barça o magari non sono contenti con le prestazioni di un giocatore incluso nei migliori undici della FIFA, nonché difensore con più assist in Europa".