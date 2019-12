A questo Napoli sembra mancare tanto un regista, uno alla Jorginho. Non può che essere d'accordo il suo agente, Joao Santos, che è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"All'inizio credevo che il Napoli potesse lottare per lo Scudetto. Il campionato italiano è difficile e questo è il bello del calcio, ci sono sempre sorprese. Il Napoli ha comunque dei grandi giocatori, è un problema di testa. Ora i tifosi devono seguire la squadra a Reggio Emilia per supportarla. Gattuso è un buon allenatore. Il 4-3-3 è adatto a questa squadra. Manca un giocatore alla Jorginho a questo Napoli, un regista che sappia impostare. Un suo ritorno? Oggi vale 80 milioni di euro e non credo il Napoli voglia e possa acquistare un calciatore di questo valore".