Jorge Santos, agente del centrocampista del Chelsea Jorginho, ha parlato a Radio Kiss Kiss commentando i rumors su un interesse della Juve: "A centrocampo hanno preso Arthur e non so cos'altro vorranno fare in quel reparto. Paratici? Conosco bene il direttore, ma non mi ha mai chiamato. Probabilmente Sarri pensa pensa di aver bisogno di un giocatore come Jorginho, ma non so quale sarà il progetto tecnico della Juve. Se i bianconeri e il Chelsea dovessero trovare un accordo noi poi valuteremo".