"Tornare in serie A? Nel calcio nulla è impossibile e la voglia di Italia c'è sempre". Le parole di Joao Santos, agente di Jorginho, a Radio Sportiva fanno discutere sia in Italia che in Inghilterra. La suggestione di un suo ritorno in Italia per ora rimane tale - offerte concrete al Chelsea non ne sono arrivate - ma il futuro potrebbe riservare sorprese. "Giocare con i Blues lo aiuta tanto: deve molto a Sarri, da lui ha imparato molto. Con la sua esperienza potrebbe fare comodo a 2-3 squadre italiane che lottano per il titolo".