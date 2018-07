Nikola Kalinic è al centro di un intrigo di mercato che vede coinvolte almeno tre società. La conferma è arrivata direttamente dal suo agente Tomislav Erceg sulle colonne di As: “Kalinic è consapevole dell’interesse di diverse squadre, ma deve aspettare e vedere cosa decide il Milan. L’Atletico Madrid è interessato, non possiamo nasconderlo, ma anche il Siviglia. Ci sono diverse opzioni aperte, ma dipende dal Milan. Nikola sa quanto sia competitivo l’Atletico con un grande allenatore come Simeone al timone, ma al momento non è nelle nostre mani decidere. Una volta che si sarà espresso il Milan, valuteremo”.



NODO FORMULA - La società che più si è avvicinata alla valutazione che il Milan fa del giocatore è stato l'Atletico di Madrid, pronto a mettere sul piatto una offerta che prevede il prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Dal canto suo il club rossonero vuole che venga inserito l'obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi piuttosto semplici. Le parti sono in continuo contatto, già nelle prossime ore sono attese importanti novità a riguardo.