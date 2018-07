La Spagna chiama: l'attaccante croato è tornato a Milanello agli ordini di Gattuso, ma il suo futuro può essere lontano dal, in Liga. Ad attenderlo Simeone e l'Atletico Madrid, che da settimane tratta con i rossoneri, ma non solo: c'è anche il Siviglia. Lo conferma a Estadio Deportivo, agente di Kalinic: "Quando il Milan avrà preso la propria decisione la valuteremo. Dobbiamo aspettare e vedere cosa deciderà. L'Atletico Madrid è interessato, non possiamo negarlo. Siviglia? Sì. Ci sono diverse opzioni aperte, ma dipende dal Milan".Tra le due squadre avanti i Colchoneros, che prima dell'assemblea dei soci avevano raggiunto un'intesa di massima con il Milan per formula e cifre , ma il cambio di proprietà e management ha frenato l'operazione. Da valutare se ora l'inserimento degli andalusi possa cambiare le carte in tavole.